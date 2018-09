Verontruste inwoners: 'Middelstum hoort meer bij Het Hogeland'

Een deel van de inwoners van Middelstum wil niet bij de nieuwe DAL-gemeente horen. Ze voelen zich meer thuis bij de nieuwe gemeente Het Hogeland, zegt Arnold Bos uit Fraamklap namens een werkgroep van inwoners die zich bezighouden met de fusie.

Het gaat om inwoners van de de dorpen aan de westkant van de Eemshavenweg: Middelstum, Westerwijtwerd, Huizinge en Toornwerd.

Niet op georiënteerd

Volgens Bos hebben deze dorpen meer met Het Hogeland, waar Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond op 1 januari in opgaan. Ook zijn ze bang dat Middelstum veel voorzieningen kwijtraakt, als Loppersum bij Delfzijl en Appingedam komt.

'Inwoners voelen zich nu niet gehoord, weten niet waar ze aan toe zijn en voelen zich niet thuis bij die steden. Ze zijn daar niet op georiënteerd.'

Tijdens de raadsvergadering van maandagavond pleit Bos voor een referendum hierover onder de inwoners van de dorpen. 'Of het nou toch de DAL-gemeente wordt of de gemeente Het Hogeland, dat maakt niet uit. Als er maar draagvlak is onder de inwoners, dan haal je die onrust weg.'

Gebied naar Westerkwartier

Zo'n referendum werd ook gehouden in Middag-Humsterland, het gebied op de grens van de gemeenten Winsum en Zuidhorn.

Na een volksraadpleging werd besloten om het gedeelte dat nu nog bij Winsum hoort, vanaf 1 januari 2019 aan te laten sluiten bij de nieuwe gemeente Westerkwartier, waar de inwoners zich meer bij thuisvoelen.

Gepasseerd station

Volgens raadslid Erwin Swaagman van Loppersum Vooruit zit een grenscorrectie voor Middelstum en omstreken er niet in: 'Ik begrijp wat Bos bedoelt, maar dit is een gepasseerd station.'

Leo van Esch van GroenLinks geeft aan dat er voldoende mogelijkheden waren voor inwoners om hun zorgen hierover te uiten. 'Deze avonden zijn ontzettend slecht bezocht. Mochten deze gevoelens leven, dan hoop ik dat er de komende tijd files bij de microfoon ontstaan.'

Andere kopzorgen

Volgens Bos hebben inwoners echter niet het gevoel gehad dat ze inspraak hadden. 'En ze hadden ook andere problematiek aan hun hoofd, denk bijvoorbeeld aan de aardbevingen. Daarom moet de gemeente goed duidelijk maken waar en wanneer mensen hun gevoelens kwijt kunnen.'

CDA-wethouder Pier Prins laat namens het college weten dat een referendum over de positie van Middelstum en omstreken niet aan de orde is. Wel blijft het college haar best doen om de voorzieningen in de dorpen te behouden. 'Daarbij moet het niet uitmaken of je bij de gemeente Loppersum of de nieuwe DAL-gemeente behoort', vertelt Prins.

1 januari 2021

Delfzijl, Appingedam en Loppersum willen op 1 januari 2021 fuseren. Een naam voor de nieuwe gemeente is nog niet bekend.