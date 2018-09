'Duitse veenbrand binnen paar dagen onder controle'

De grote veenbrand bij het Duitse Meppen is mogelijk nog voor het weekend onder controle. Dat meldt de NDR.

Nog voor het weekend zullen er geen branden meer aan het oppervlak zijn, zo is de verwachting. Wel smeult het nog altijd onder de grond, wel tot op acht meter diepte

Gevechtsvliegtuigen

Vandaag gaan opnieuw Tornado-gevechtsvliegtuigen van het leger de lucht in om te bekijken hoe groot het gebied is dat in brand staat of heeft gestaan.

Weken duren

Het kan nog weken duren voordat de brand echt uit is.Later deze week wordt met warmtebeeldcamera's bekeken waar de ondergrondse brandhaarden nog zitten.