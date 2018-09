Een automobilist is maandagavond gewond geraakt bij een ongeval op de Abraham Kuypersingel in Hoogezand.

De bestuurder raakte de macht over het stuur kwijt, vloog uit de bocht en kwam uiteindelijk tegen een boom tot stilstand.

De man is onderzocht door medewerkers van de ambulance. Over de verwondingen van de man is niet bekend. Zijn auto is zwaar beschadigd.