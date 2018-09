Buren gaan brand te lijf met tuinslangen

Bewoners van de Schoolstraat in Winsum hebben dinsdagmorgen gewapend met tuinslangen een brand bestreden in een overkapping bij een van de huizen.

Door nog onbekende oorzaak was brand uitgebroken in de houten constructie. Een omwonende merkte de brand op en en sloeg alarm.

De gewaarschuwde brandweer nam de bluswerkzaamheden over en kon het vuur snel doven. Een van de blussende buren had last van ingeademde rook en is gecontroleerd in een ambulance.