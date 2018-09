'Hopelijk is dit keer geen aardbeving nodig om Kamerleden in actie te krijgen'

'Heel vaak is het zo geweest dat er pas actie kwam na een aardbeving. Ik hoop dat die uitblijft en dat een bijeenkomst als die van vandaag genoeg is om de Kamerleden daadkrachtig te maken.'

Dat zegt Derwin Schorren van de Groninger Bodem Beweging (GBB) na het bezoek van de vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat aan Groningen maandag.

'De rek is eruit'

Susan Top van het Groninger Gasberaad vreest dat dit soort bijeenkomsten nodig blijven. 'Maar de rek is er wel uit. We hebben in de voorbereiding gemerkt dat we mensen echt moesten overtuigen om hun verhaal nog een keer te vertellen.' Groninger aardbevingsgedupeerden vertelden hun verhaal in een videoboodschap aan de Kamerleden.

'Dit hebben we niet morgen geregeld'

VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz zei aan het eind van de bijeenkomst dat ze het belangrijk vindt om geregeld naar Groningen te komen. 'Dan kunnen we mensen uitleggen wat wij proberen in Den Haag en we kunnen horen hoe dat hier valt. We moeten met elkaar in gesprek blijven, want dit hebben we niet morgen geregeld.'

'Schrijnend'

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer uit Groningen liet weten vooral onder de indruk te zijn van de verhalen van kinderen. Een aantal kinderen uit het aardbevingsgebied ging, in aanwezigheid van de Kamerleden, in gesprek met Kinderombudsman Margrite Kalverboer. 'Het is schrijnend om te horen dat ze uit huis moeten of van school moeten en dat ze hun vriendjes minder zien.'

Blijven vechten

Het Groningse SP-Kamerlid Sandra Beckerman is het met Nijboer eens. 'Het is aan ons om dit verhaal te blijven vertellen. We moeten blijven vechten.'

