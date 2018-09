Kraanmachinist blust autobrand met bak water

De kraanmachinist gooide een bak water over de auto (Foto: De Vries Media)

Een kraanmachinist heeft dinsdagmorgen op de parkeerplaats van het nieuwe OZG-ziekenhuis bij Scheemda een brand in een auto geblust.

De auto had door nog onbekende oorzaak vlam gevat. Een kraanmachinist kwam meteen in actie. Hij schepte de bak van zijn kraan vol water en gooide dat over de auto.

De brandweer heeft het bluswerk afgemaakt. Er raakte niemand gewond. Wel is de auto flink beschadigd.