'Dit zal altijd aan Padt kleven; hij is helemaal door het slijk gehaald'

'Ik dacht eerst dat het een bericht van De Speld was, heel onwerkelijk. Totdat het echt blijkt.' Dat zegt John de Jonge van de supportersvereniging van FC Groningen over het gedrag van doelman Sergio Padt afgelopen zondag in de trein.

De Jonge wil in een komend gesprek met de directie van FC Groningen wel praten over het 'drankbeleid' van de club. 'Een biertje na de wedstrijd is één ding, maar meerdere biertjes is wel een ander verhaal. En als je de donderdag en zondag erop nog wedstrijden hebt, kun je dat misschien beter niet doen.'

Schuldbewust

De voorzitter van de supportersclub vindt het wel 'een goede actie' dat Padt zijn aanvoerdersband heeft ingeleverd. 'Dat toont ook aan dat hij schuldbewust is.' De Jonge denkt dat Padt nu wel genoeg gestraft is. 'Hij was gisteren het tweede onderwerp in het NOS radiojournaal. Dit zal altijd aan hem kleven. Hij is helemaal door het slijk gehaald en dat vind ik als straf voldoende.'

Maatschappelijk betrokken

De Jonge denkt niet dat de supporters van de FC de doelman gaan uitjoelen tijdens de training of wedstrijden. 'Padt is een maatschappelijk betrokken jongen. Hij is dagelijks bezig met goede doelen. Ik verwacht het niet en ik hoop ook niet dat de supporters dat gaan doen.'

Bekijk hieronder het verhaal van Sergio Padt:



