Rondje Groningen: Zó hard kan een Groningse ambulance door Rotterdam scheuren

Als de nood hoog is... worden de wegen in Rotterdam leeggemaakt voor een patiënt. Maar het is niet de enige bijzondere actie in dit Rondje. Vraag het de Leekster Eagles maar.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen.

1) Groningse ambulance snoeihard door Rotterdam

Het is niet bepaald een fijn scenario: met de ambulance met spoed vanuit het UMCG naar het Erasmusziekenhuis in Rotterdam moeten, omdat een traumahelikopter te gevaarlijk is voor de situatie. Maar áls het gebeurt, is het wel fijn dat liefst 18 politievoertuigen de ambulance helpen door het centrum van Rotterdam te loodsen.

De indrukwekkende beelden zijn van Paul Arnold, die ze op 16 augustus publiceerde. Het kijken waard:

2) Fiets 'm er tegenaan

De Korreweg is een studentendomein in stad Groningen. Maar is dit tafereel niet te voorkomen?

3) Fiets 'm overal tussendoor

Aan de andere kant: hebben we overal fietsregels nodig? Urban trendsetter bepleit van niet. Kijk maar naar... de kruispunten in stad Groningen.

4) Wat doet Padt na de goal?

Een goalvideo laat zien dat Padt er bij de 1-3 afgelopen zondag al flink de pest in had.

[Youtube:https://twitter.com/PSneeboer/status/1044510736951779329]

5) Klucht gescoord

Arno is er bliede met.

6) Zelf concerten organiseren

Wijkbewoner Bas Ooms zorgt eigenhandig voor concerten in de buurt van de Meeuwerdeweg. Nu hopen dat er honderd man per keer komt.

7) Alles voor een trein tussen Almelo en Groningen

Chris de Goede maakt zich al jaren hard voor een spoorlijn tussen Almelo en Groningen. Volgens hem is het een 'door velen langgekoesterde wens'. Hij grijpt alles aan om het onder de aandacht te brengen - en bedankt dus ook partijen die hun oor te luister leggen.

8) Alweer een jaar kinderburgemeester

Wat gaat de tijd snel. Morgen is Javano na een jaar in zijn rol kinderburgemeester-af. Website Dat is Groningen zet zijn belevenissen op rij.

9) Nathan Green kan zingen

Echt hoor.

10) Zo, die zit!

Karim Layeb van de Leekster Eagles houdt alle controle bij deze goal. De club roept de actie meteen maar uit tot een 'Layeb' - een lobje over twee verdedigers en de doelman.

[Facebookvideo:https://www.facebook.com/LeeksterEagles/videos/1869211799835248/?__xts__[0]=68.ARBGUKeH_iE1zpJejl8p-QmZcWDed9BRy7MCSAJ6vxj62fU5kd2UBs3b_OunoShX6XSwDINdnMpxSOyt0EZQxB3tr62GfJwkHF6_donRMEKiOOVi34A71ST8AiQqJieo0M0MjnSYVktFu7_tY6RWOYwdMa5kKFhiBUK1LKSCSytW66j2vzVuFQ&__tn__=-R]

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Moi!