Slechts 2 van de 100 'beste koppen koffie' in onze provincie

Slechts twee tentjes in Groningen schenken koffie die zo goed is, dat ze er een plek in de landelijke Koffie Top 100 van Misset Horeca mee veroveren.

Op 18 staat Food Matterz in de stad Groningen, een koffie- en lunchtentje in de Oude Ebbingestraat. Een stuk verder naar onder, op positie 82, staat 't Feithuis in de stad. Het café-restaurant is een vaste speler op de ranglijst.

Groningen is weliswaar maar twee keer vertegenwoordigd in de top 100, maar dat is nog altijd meer dan Drenthe (1) en Flevoland, dat helemaal niet in de lijst voorkomt.

Niets is wat het lijkt

De stadse koffieketen Black & Bloom, dat volgens de jury van Misset Horeca in 2016 nog de beste koffie in Nederland schonk, schittert door afwezigheid in de lijst.

Toch is dat niet vreemd: het vakblad bezoekt en beoordeelt namelijk alleen horeca die zichzelf heeft aangemeld om mee te doen, of die door de koffieleverancier wordt aangemeld. Dit jaar gaat het landelijk om zo'n 200 aanmeldingen, zegt medewerker Demian van der Reijden. 'Dat gaat in twee rondes. Eerst gaan we met een vakjury overal langs, dan blijven er zo'n 125 over. Dan komt uit de tweede ronde een top 100.'

Van die deelnemers scoort Food Matterz in Groningen dus de hoogste ogen in Groningen - het betekent alleen niet dat je er per se de beste kop koffie in de provincie haalt.

