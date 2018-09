Deel dit artikel:













Hoogleraren geven uit protest buiten college: 'De minister wil niet luisteren' Een van de colleges in de buitenlucht (Foto: Democratische Academie Groningen/Twitter)

Hoogleraar Barend van Heusden van de Rijksuniversiteit Groningen gaf zijn college over het christendom in de Romeinse tijd dinsdagmorgen niet binnen, maar op de Grote Markt in Stad. Het 'openluchtcollege' is een protest tegen bezuinigingen op het onderwijs.

Het protest, waaraan ook andere hoogleraren meedoen, maakt deel uit van de landelijke actieweek tegen deze bezuinigingen. 'De minister wil niet luisteren en wil vooral niet inzien dat we nu al heel veel jaar achter elkaar met steeds minder geld hetzelfde werk moeten doen', zegt Van Heusden. Eén en een kwart docent 'Om je een idee te geven: je staat nu in feite te praten met één en een kwart docent. Terwijl ik alleen ben. Maar in de praktijk doen ik en al mijn collega's het werk van één en een kwart docent. Sinds 2000 zijn er 68 procent meer studenten en het budget per student is met 25 procent gedaald.' 'Wij zoeken collega's' De landelijke actieweek loopt van maandag tot en met vrijdag. 'Net zoals veel bedrijven dat doen, zouden we graag een grote brief op onze busjes willen hangen met 'wij zoeken collega's'. Maar er is al jaren geen geld om collega's te zoeken', zegt Van Heusden.