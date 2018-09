D66: Stad moet het Gronings beschermen

Het gemeentebestuur van Groningen moet werk maken van de bescherming van de Groningse taal. Dat vindt D66 in de gemeenteraad in Stad.

Volgens de partij heeft de nieuwe gemeente na de herindeling met Haren en Ten Boer drie varianten van de Groningse streektaal in het gebied: het Stadjers, het Gorechts en het Hogelands.

Erkenning

D66 wil dat het college van B&W er bij de regering op gaat aandringen dat het Nedersaksisch erkenning krijgt van het Europees Handvest van regionale en talen van minderheden.

Lokale cultuur

'Onze lokale cultuur zit niet alleen in de dingen die we zien of kunnen vasthouden', zegt D66-raadslid Wieke Paulusma.

'Maar ook in de taal die we spreken en de verhalen die daarbij horen. Europese erkenning en steun kan ons helpen dit immaterieel erfgoed in stand te houden. De Europese dag van de Talen op 26 september is een mooi moment om hier aandacht voor te vragen'.

