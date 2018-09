Huisartsen met bustour warm gemaakt voor de Ommelanden

Een bus met daarin tien huisartsen toert dinsdag door de provincie. Ze gaan op bezoek bij dokterspraktijken in de Ommelanden, om de inzittenden warm te maken voor een eventuele overname van zo'n praktijk.

'Want op dit moment is de belangstelling daarvoor af en toe wel wat minder', zegt Hinda Stegeman, directeur van ELANN-ROS, dat de bustour organiseert.

'Het zijn huisartsen, huisartsen in opleiding en waarnemers die nieuwsgierig zijn naar praktijken in de Ommelanden. We gaan ze informatie geven hoe het werken daar is. En de jonge praktijkhouders die we hebben uitgekozen vertellen ook hoe het bij hen is gegaan. Waarom hebben ze voor deze regio gekozen en hoe is de praktijkovername geweest?'

Problemen voor zijn

De problemen met praktijkovername in de Ommelanden zijn volgens Stegeman 'nog niet heel groot'. De bustour is vooral bedoeld om ervoor te zorgen dat de problemen in de toekomst niet alsnog groot wordt.

Opvolger

'Er zijn heel veel huisartsen die al wat ouder zijn. Dat is een van de redenen dat we dit organiseren. We kijken of we belangstelling krijgen en misschien ook het onbekende wat weghalen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat er altijd een opvolger is voor een praktijk.'

