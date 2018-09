De prijs van een liter benzine zou in het najaar wel eens richting de 2 euro kunnen gaan. RTL Z en het AD maken daar melding van.

De wereldwijde prijs van olie stijgt flink, mede door sancties die de Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd voor Iran. Er komen daardoor minder vaten olie op de markt en dat drijft de prijs op. We gaan dat hier voelen in de portemonnee.

Ga jij minder rijden?

De landelijke adviesprijs voor een liter euro 95 is momenteel € 1,78 en voor diesel € 1,47. Maar het kan dus flink meer worden. Wat betekent de stijging voor jouw rijgedrag?

Ons Lopend Vuur: Dure benzine? Ik rijd er geen meter minder om

En nu we toch bezig zijn: wat voer jij eigenlijk aan je auto?



