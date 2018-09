Onderzoeker: 'Stint is onveilig, gebruik hem niet'

'De stint, het voertuig dat afgelopen donderdag betrokken was bij het dodelijk ongeval op het spoor in Oss, bevat structurele ontwerpfouten en is daarom in de kern onveilig om kinderen mee te vervoeren.'

Die conclusie trekt onafhankelijk onderzoeker Peter Coppes uit Helmond. Zijn advies is om het vervoersmiddel voorlopig helemaal niet meer te gebruiken.

Bij kinderopvang 'Melkweg' van SKSG in de stad Groningen is een maand geleden ook een incident geweest met een stint. Daarbij raakte niemand gewond. Verschillende Groninger kindcentra lieten direct na het ongeluk in Oss al weten de stint voorlopig niet meer te gebruiken.

'Rot geschrokken'

Naar aanleiding van het ongeluk in Oss, waarbij vier kinderen om het leven kwamen en een kind en een begeleider ernstig gewond raakten, verrichtte technisch onderzoeker Coppes een indicatief onderzoek naar de elektrische bolderkar. Hij is zich 'rot geschrokken', zo vertelt hij. Coppes somt een lijst met gebreken op. 'Onlogisch en onnatuurlijk is dat je om snel te kunnen remmen, het rechter handvat dat tevens de gashendel is, helemaal moet loslaten. In een spannende situatie is het de natuurlijke reflex dat je het stuur met beide handen vasthoudt.'

Handrem niet sterk genoeg

Coppes wijst erop dat er weliswaar aan de linkerzijde van het stuur een handrem zit, maar dat deze niet sterk genoeg werkt om het apparaat vlug stil te zetten. Naast de remproblematiek verbaast Coppes zich erover dat de bestuurder achterop het voertuig staat. 'Dit zie je nog bij boten, traditioneel omdat het roer achterin ligt. Maar bij moderne vervoersmiddelen zitten piloten of machinisten allemaal voorin.'

Straling bij spoorwegovergang

Coppes keek ook naar de elektromagnetische straling die bij vrijkomt bij spoorwegovergangen als een trein passeert. ´Ik heb 2000 MilliTesla gemeten. Dat is meer dan genoeg om problemen te veroorzaken. Autofabrikanten hebben daarom gevoelige delen in de auto afgeschermd, bijvoorbeeld met een stalen plaat op de bodem. Bij de stint is niets afgeschermd.´

Coppes laat voor RTL Nieuws zien hoe het niveau van straling bij spoorwegovergangen kan verschillen wanneer een trein passeert.



Certificaat

In algemene zin vindt Coppes het wonderlijk dat jonge mensen die zijn opgeleid tot pedagogisch medewerker, toegestaan wordt om rond te rijden met tot wel tien kinderen. Hij wijst erop dat zelfs in magazijnen, waarin mensen in vergelijkbare voertuigen rondrijden zónder kinderen, daarvoor een certificaat nodig is.

