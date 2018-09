Stints toch weer aan de kant bij kinderopvang SKSG

Het gebruik van de stint om kinderen te vervoeren blijft ook de kinderopvang in Groningen bezighouden. SKSG heeft dinsdagmorgen besloten om de elektrische bolderkar niet meer te gebruiken, terwijl deze net maandag veilig genoeg was bevonden.

Na het ongeval van vorige week in Oss, waarbij een stint in botsing kwam met een trein, stopte SKSG net als enkele andere opvangcentra tijdelijk met het gebruik van het vervoersmiddel.

Maandag wél in gebruik

Na overleg maandag besloot SKSG om het gebruik toch weer toe te staan, maar wel onder voorwaarden.

'We rijden niet meer over spoorovergangen en niet harder dan tien kilometer per uur', zei woordvoerder Marloes Abbink dinsdagmorgen. 'Daarnaast hebben we alle stints laten controleren en mogen ze alleen nog door personeel bediend worden dat een cursus heeft gehad.'

Veiligheid gaat voor alles en na het nieuws van vanmorgen zijn we gestopt met het inzetten van de stint Marloes Abbink - woordvoerder SKSG

Dinsdag toch weer in de ban

Toen SKSG hoorde dat onderzoeker Peter Coppes het gebruik van de Stint als onveilig betitelde, werd er opnieuw overlegd. Het resultaat: de stint gaat toch weer in de ban.

'Veiligheid gaat voor alles en na het nieuws van vanmorgen zijn we gestopt met het inzetten van de stint', zegt Marloes Abbink nu. 'We nemen het zekere voor het onzekere.'

Alternatieven

Het betekent dat er alternatieven gezocht moeten worden, want de acht stints werden veel gebruikt.

'Het betekent dat we met sommige kinderen nu gaan lopen of dat we een taxibedrijf in moeten schakelen', legt Abbink uit. 'Maar we gaan nu snel op zoek naar een alternatief.'

RTV Noord probeert nog in contact te komen met andere opvangcentra in onze provincie. Dit artikel kan daarop geüpdate worden indien daarover meer bekend is.

