Ondernemingsraad kritisch over bindingspremie UMCG, maar gaat akkoord

De ondernemingsraad van het UMCG in Groningen is kritisch over de bindingspremie voor personeel in de operatiekamers, maar is akkoord gegaan met het voorstel.

De bindingspremie is volgens de OR een 'noodverbandje' en geen oplossing voor de capaciteitsproblemen in het ziekenhuizen. Toch gaat de raad akkoord: 'We begrijpen dat een bijzondere situatie, vraagt om bijzondere maatregelen', zegt OR-voorzitter Hetty Timmer-Bosscha.

5000 euro per medewerker

Het UMCG wil het personeel in en rond de operatiekamers vasthouden, door een premie van vijfduizend euro uit te loven. Medewerkers moeten in ruil daarvoor een contract tekenen dat ze gegarandeerd drie jaar in dienst blijven. Die maatregel is nodig om het personeelstekort in het ziekenhuis tegen te gaan.

Het bestuur van het UMCG mag van de ondernemingsraad niet zonder voorwaarden de premie uitloven en moet aanvullende maatregelen nemen.

'Scholing sneeuwt onder'

Zo verwacht de OR een 'uitgewerkt opleidingsbeleid'. Daarin moet duidelijk worden beschreven hoe personeel aan scholing kan doen, en hoeveel geld daarvoor beschikbaar is. 'Want scholing lijkt onder te sneeuwen door het personeelstekort', zegt Timmer-Bosscha. Die uitwerking van het opleidingsbeleid is een aanvulling op het huidige beleid.

Verder wil de OR dat het UMCG onderzoekt waarom personeel kiest voor andere ziekenhuizen. 'Als je mensen binnenhaalt moet je zorgen dat je ze binnen houdt, en dus moet je ook weten waarom mensen vertrekken.'

3,5 miljoen voor 700 medewerkers

De bindingspremie kost het ziekenhuis zeker 3,5 miljoen euro: 700 medewerkers krijgen in twee delen 5000 euro gestort. De premie wordt alleen toegekend aan zittende medewerkers, waarvoor bij vacatures geen aanwas uit de markt is. Het gaat om personeel rond de operatiekamers: ok-assistenten, anesthesiemedewerkers, spoedeisende hulp verpleegkundigen, ic-verpleegkundigen en recovery verpleegkundigen.

Toen bekend werd dat het ziekenhuis wil werken met een bindingspremie werd er afkeurend op gereageerd door andere zorgpartijen. Het Martini Ziekenhuis, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, maar ook het FNV zagen niets in de premie.

Naast de premie wil het ziekenhuis medewerkers aanbieden om hun contract uit te breiden. Daarover zegt de OR dat dat een optie is, maar dat er eerst een oplossing moet worden gevonden om de 'stuwmeren' aan overuren uit te betalen.

