'Bouwkranen tweede helft 2019 weer richting aardbevingsgebied'

Volgens ingewijden zal de versterkingsoperatie pas in het begin van 2019 weer op volle toeren draaien. Dat geldt dan voor het versterken van huizen. Voor woningen die tegen de vlakte gaan en worden herbouwd, duurt dat nog langer.

'Dan moet je denken aan de tweede helft van 2019 voordat de bouwkranen weer richting het aardbevingsgebied gaan', zegt directeur Joost Coolegem van bouwbedrijf Van Wijnen in Groningen.'

Meer tijd

Voor het verstevigen van huizen liggen de plannen klaar. Voor sloop-nieuwbouw hebben de aannemers meer tijd nodig. 'In dat geval moeten wij nog ontwerpen maken en vergunningen aanvragen', zegt Coolegem. 'Dan heb je het over enkele maanden reactietijd.'

Onzekerheid

Maar voordat de bouwbedrijven weer aan de slag kunnen, is het wachten tot de Nationaal Coördinator Groningen een plan van aanpak klaar heeft. Al met al ligt de versterkingsopgave al sinds begin april stil en weten de bouwbedrijven niet waar ze aan toe zijn.

Zolang de opgave niet bekend is, is het voor ons als marktpartijen erg lastig om te reageren Joost Coolegem - Van Wijnen

'Wij vinden het ongelofelijk lastig dat wij niet weten wat er op ons afkomt. Zolang de opgave niet bekend is, is het voor ons als marktpartijen erg lastig om te reageren', zegt Van Coolegem.

Capaciteitsprobleem

De bouwdirecteur benadrukt dat ze wel in de startblokken staan om te beginnen. Ondanks het grote tekort aan vaklui en bouwstoffen. 'De capaciteitsproblematiek in de bouw is op dit moment groot. Toch is een flink aantal bouwbedrijven dat zich echt gecommitteerd voelt aan dit dossier.'

Oplossing

Daarnaast zullen de bouwbedrijven meer moeten doen aan schaalvergroting en gedeelten van woningen al in de fabriek moeten bouwen. Zogenoemde prefab bouw. Van Coolegem: 'Daarmee kunnen we een deel van het capaciteitsprobleem oplossen.'

Eenheidsworst

Maar de angst leeft in het aardbevingsgebied dat door die werkwijze de smoel van Groningen verdwijnt en het een eenheidsworst wordt. 'Je herkent je auto ook op de parkeerplaats. Dus eenheidsworst is een stigma dat niet opgaat voor de industriële woningbouw', zegt Van Coolegem.

