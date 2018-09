Zes onderzoeken van RUG dingen mee naar Klokhuis Wetenschapsprijs

'Eeuwenoude poep als kookboek' en 'Michael Jackson als gids voor goed leven'. Dit lijken titels van boeken, maar dat zijn ze niet. Het zijn namen van wetenschappelijke onderzoeken van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) die meedingen naar de Klokhuis Wetenschapsprijs.

Dit is een prijs die tv-programma Het Klokhuis sinds drie jaar uitreikt voor onderzoek dat interessant of relevant is voor kinderen. In totaal dingen zes onderzoeken van de RUG mee naar de prijs.

Poeponderzoek

'Eeuwenoude poep als kookboek' is een onderzoek van archeologe Merit Honderlink. 'Zij onderzoekt zaden in oude beerputten', vertelt coördinator Douwe van der Tuin van de Kinderuniversiteit van de RUG. 'Zo komt ze er achter wat mensen toen aten. Vervolgens kijkt ze in oude kookboeken of haar bevindingen overeenkomen met de recepten van toen. Die gerechten gaat ze dan ook zelf koken.'

Idolen

'Michael Jackson als gids voor goed leven' gaat over idolen. 'Iedereen heeft idolen en godsdienstwetenschapper Fardo Eringa heeft onderzocht wat dat nu precies zijn. Hoe kan het dat je iemand gaat bewonderen en volgen? Eringa is meegereisd met fans die op pelgrimstocht gingen naar het landgoed van Jackson.

Waarom duurt saai lang?

Het onderzoek 'De stopwatch in ons brein' van Hedderik van Rijn wil een antwoord vinden op de vraag waarom saai zo lang duurt. 'Voor kinderen is dat heel herkenbaar', zegt Van der Tuin. 'Want waarom lijkt er geen eind te komen aan die saaie les op school en is een uurtje gamen zo voorbij?'

Eigen aflevering

Het Klokhuis maakt een selectie uit alle inzendingen en een kinderjury bepaalt wie de winnaar is. Die wordt op 7 november bekendgemaakt. Over het winnende onderzoek wordt een Klokhuis-aflevering gemaakt.

