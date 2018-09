'Het gaat mij nu echt om het oplossen van deze moordzaak'

Dat het onderzoek naar de moord op de Groningse prostituee Antoinette Bont uit 1995 opnieuw wordt onderzocht, is volgens de Groningse misdaadjournalist Mick van Wely 'echt goed'.

Maar Van Wely denkt niet dat de moord daarmee ook snel wordt opgelost. 'Ik heb al heel vaak personen gehad van wie ik dacht: 'Dit kan niet anders, dit zal hem zijn'. Dus ik ben wel heel terughoudend geworden', zegt de verslaggever van de Telegraaf.

'Laten we het rustig afwachten, maar ik denk dat dit wel heel interessant is. Het gaat mij nu echt om het oplossen van deze zaak. Daarom ben ik ook terughoudend om allerlei details te vertellen over deze tip.'

Lichaamsdelen van de 24-jarige vrouw werden teruggevonden in het Winschoterdiep en het Peizerdiep. Haar hoofd werd nooit gevonden. Maar ook de dader is tot nu toe altijd buiten schot gebleven.

Twintig jaar mee bezig

De zaak is mede heropend dankzij informatie van Stadjer Van Wely, die vroeger voor Dagblad van het Noorden werkte.

'Mijn rol is niet zo groot hoor', relativeert hij. 'Maar ik besteed nu al zo'n twintig jaar aandacht aan de zaak. Onlangs kreeg ik een mailtje van iemand met informatie over de zaak, toen heb ik weer een oproepje geplaatst. Toen kreeg ik weer heel veel reacties, je merkt dat het nog leeft.'

Mogelijke verdachte

'Er kwam één tip binnen waarbij iemand werd omschreven als mogelijke verdachte. Met een hele analyse waarom diegene ermee te maken zou kunnen hebben. Daar ben ik verder naar gaan kijken, ik heb weer met allerlei mensen gesproken. Ook binnen de Edon, waar hij gewerkt zou hebben. Dat spoor is altijd al belangrijk geweest.'

'Ik heb het bij de politie neergelegd en die gaan het bekijken. Dan moet je niet denken dat er ineens een dna-match is, of een bekentenis is. Maar het is echt interessante informatie. Ze gaan er serieus mee aan de slag, daar ben ik heel blij mee.'

Tas uit het kerstpakket

Lichaamsdelen van Bont werden in een tas van energiebedrijf Edon (nu Essent) gevonden. Die tassen zijn destijds in een kerstpakket geschonken aan vierduizend werknemers. 'Ik ben ervan overtuigd dat dat het meest interessante spoor is.'

'Het gaat om iemand die in het verleden wel eens in beeld is geweest. Ik vraag mij af of dat wel voldoende is onderzocht. En ik denk dat ik het antwoord al wel weet: ik denk van niet.'

Hoofd nooit gevonden

Het hoofd van het slachtoffer is nooit gevonden. 'Vaak wordt gezegd: wat luguber, wat een verschrikkelijke moordenaar. Maar het is ook iets logistieks, daardoor kan je je makkelijker van een lichaam ontdoen.'

'Voor de nabestaanden is het heel erg dat zij ergens ligt begraven zonder hoofd. Voor de politie is het ook goed om het te vinden, omdat het hoofd misschien aanwijzingen kan geven over hoe ze om het leven is gebracht.'

Lees ook:

- Nieuw onderzoek naar moord op Antoinette Bont

- Zestien Groningse 'cold cases' die wachten op een ontknoping

- 'Het was een bitch, ze stal van haar klanten, een echt heroïnehoertje'