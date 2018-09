Oud-raadslid Delfzijl is plotseling overleden

Voormalig Seniorenbelangen-raadslid George van Amson uit Delfzijl is afgelopen weekend overleden. Van Amson werd in de nacht van vrijdag op zaterdag plotseling onwel. Hij overleed niet lang daarna.

Van Amson zat tot maart van dit jaar namens Seniorenbelangen Delfzijl in de raad. Aan het begin van de periode was hij aangesloten bij de Seniorenpartij, maar na onenigheid met fractievoorzitter Jan Ottens splitste hij zich af.

Bekend van horeca

In Delfzijl was de van oorsprong Surinaamse Van Amson actief in de horeca. Hij was uitbater van het inmiddels gesloten café Eemszicht en later Jolly Sailor. Ook werkte hij bij het Het Gouden Anker in Appingedam.

Ouderenbelangen

Van Amson wilde nog meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar met zijn nieuw opgerichte partij Ouderenbelangen, met hulp van oud-PvdA-raadslid Mario Brouwer. Ze kregen de lijst echter niet compleet. Van Amson wilde zelf niet meer in de raad vanwege zijn brozer wordende gezondheid. Daarom trok hij de partij terug.

George van Amson is 77 jaar geworden.