Meerdere auto's beschoten in Oude Pekela

Een of meerdere schutters hebben in de nacht van zondag op maandag het vuur geopend op drie auto's aan de Bronsveenlaan in Oude Pekela.

Volgens lokale media is op meerdere plekken in de gemeente Pekela het vuur geopend, maar dat kan de politie niet bevestigen.

Meerdere wijken

Pekelder Mireille Busemann plaatste een bericht op Facebook, dat tientallen keren is gedeeld. De auto's van haar en haar broertje zijn beschoten. Zij schrijft wat er is gebeurd en hoopt dat anderen informatie hebben over de schutter(s).

Aan RTV Noord vertelt Busemann dat op meerdere plekken in Oude Pekela auto's zijn beschoten. 'Wat ik weet is dat in onze straat drie auto's zijn beschoten en aan de Korenlaan, Schipperswijk en Haanswijk allemaal een.'

Reactie politie



'Bij ons zijn alleen drie meldingen bekend aan de Bronsveenlaan', vertelt de politie. 'Wij zijn op dit moment bezig met de aangiftes.'

Over de geruchten over de andere locaties zegt de politie: 'Dat is bij ons niet bekend. Mocht dat het geval zijn, dan roepen wij mensen op om contact met ons te zoeken. Wij willen graag meer informatie.'

Een bewoner van de Schipperswijk vertelt dat de auto van haar broer in dezelfde nacht is beschoten. Zij en haar broer gaan geen aangifte doen, omdat de auto naar eigen zeggen 'al rijp is voor de sloop'. Dat verklaart waarom dit bij de politie niet bekend is.

'Niet leuk'

'Dit is zeker niet leuk', zegt Mireille Busemann. Haar moeder was van plan om de hond uit te laten, toen zij opeens schoten hoorde. De gevolgen hadden groter kunnen zijn. Busemann: 'Als mijn moeder een seconde eerder was gaan lopen, had ze op straat gestaan in plaats van op de oprit.'

De auto's van Mireille en haar broertje zijn geraakt. 'De ruit van mijn broertje ligt er zo goed als uit. Mijn ruit hebben ze niet goed geraakt. Je ziet alleen een gat met wat barsten, maar verder niks.'

Beiden kunnen vooralsnog zelf opdraaien voor de kosten. De auto's zijn WA-verzekerd. Omdat nog onbekend is wie de schoten heeft of hebben gelost, zijn de kosten vooralsnog op niemand te verhalen.