Bert Hadders met Duitse streektaalzanger op tournee

Hun beide opa's zijn geboren en getogen in de buurt van Westerbork. De een emigreerde naar Duitsland, de ander bleef in de Gronings-Drentse veenkoloniën. De kleinzoons werden allebei streektaalzanger.

De een in Groningen, de ander in Duitsland. Onder de naam De Grup gaan ze nu samen op tournee: Bert Hadders en Otto Groote.

Henk Scholte, presentator van het Radio Noord-programma Twij Deuntjes Veur Ain Cent, bracht beide streektaalzangers bij elkaar en dat bleek een gouden greep. Al snel kwamen ze er achter dat ze een gemeenschappelijke geschiedenis hebben.

'Onze opa's komen allebei uit de omgeving van Westerbork,' vertelt Hadders. 'De opa van Otto is naar Duitsland vertrokken en heeft daar een Duitse familie gesticht terwijl mijn familie in de Drents-Groningse veenkoloniën is gebleven.'

Otto Groote uit Bremen

Groote is een gevierde streektaalzanger uit Bremen. Zijn muziek is populair in Ost-Friesland. Groote was direct enthousiast toen Bert Hadders hem vroeg samen op tournee te gaan, door Groningen en Duitsland.

'Ik kreeg meteen allerlei ideeën', vertelt de Duitse zanger. 'Ik ben op onderzoek gegaan naar waar mijn opa nou precies vandaag komt in Nederland. Ik heb oude foto's bestudeerd en toen begon het hele verhaal pas echt voor mij te leven.'

Muzikale reis

De Grup wordt een muzikale reis rond de geschiedenis van Hadders en Groote. Ze worden daarbij begeleid door een band die bestaat uit Lex Koopman op gitaar, Hans Lass op bas en Marcel Wolthof op drums. Het familieverhaal van Hadders en Groote wordt tussendoor verteld door Erik Harteveld. De Grup is vanaf december te zien.