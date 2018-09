Provincie start noordelijk platform voor herstel maritieme sector

De provincie Groningen neemt het initiatief om een platform op te richten voor noordelijke bedrijven in de maritieme sector. Doel van het platform is om de sterk fluctuerende scheepsbouwsector beter te laten samenwerken.

Volgens gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) kan deze 'board' een bijdrage leveren aan het herstel van de maritieme sector in de provincie.

Belangrijke peiler

'Er werken in onze regio 4.000 mensen in deze sector, bij meer dan 100 bedrijven. Het is qua werkgelegenheid een belangrijke peiler in onze economie en dit platform moet bijdragen aan het versterken van deze sector', legt hij uit.



Scheepswerven kregen Ikea-pakketjes Gedeputeerde Brouns

'We hebben van oudsher een hele actieve maritieme sector. Na de crisis in de jaren '80 is men heel actief gaan samenwerken met toeleveranciers. Scheepswerven kregen eigenlijk Ikea-pakketjes van staal om een schip af te bouwen. Na de laatste crisis van de afgelopen jaren zijn er opnieuw uitdagingen en kansen, deze samenwerking is er opnieuw op gericht om de sector goed samen te laten werken.'

Innige samenwerking

Brouns geeft aan waarom hij die samenwerking belangrijk vindt. 'Sommige delen in de scheepvaart leven op, sommige nog niet. Dit noordelijke platform moet ontstaan uit directeuren van bedrijven in de sector, die innig met elkaar gaan samenwerken.'

Vergroening

'In overleg met hen komen de volgende uitdagingen naar voren: vergroening van de brandstoffen, en er is een uitdaging op de werven in Noord-Nederland. Dat zijn over het algemeen kleine werven, die vaak maar één type per schip bouwen. De vraag is dan hoe je toch kunt gaan robotiseren.'

Het gaat om de denkkracht uit de sector zelf Gedeputeerde Brouns

De provincie Groningen helpt het nieuwe noordelijke platform een handje op weg. Er komt een klein projectsecretariaat en er wordt een website gebouwd. Voor de rest moeten scheepsbouwers en toeleveranciers afspraken met elkaar maken en elkaar eraan houden, zegt Brouns. 'Het gaat om de denkkracht uit de sector zelf.'

Rijksgeld?

De CDA-gedeputeerde had vorige week een ontmoeting met staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken. Mogelijk probeert het provinciebestuur nog geld los te peuteren van het Rijk. Volgens Brouns zal dat geld onder meer gebruikt worden voor het financieren van kleine scheepswerven, aangezien deze volgens Brouns moeite hebben om bij de banken leningen los te peuteren voor projecten.