'Naar het slachthuis? Absoluut niet, volkomen uitgesloten'

Moeten de paarden die worden opgevangen door Stichting Dierenpiramide in Stadskanaal misschien naar de slager? De Stichting heeft nog net geld voor twee maanden voer en verzorging, maar dan is het echt afgelopen.

1) Moeten deze bejaarde paarden naar de slager?

Het kán nog worden voorkomen, maar voorzitter Anne van Lith maakt zich ernstige zorgen.

2) 300 jaar kerk in Nieuwolda

Ooit gegeven als bruidsschat, is de karakteristieke kerk in Nieuwolda nu alweer 300 jaar in gebruik. Niet te missen is... het orgel.

3) Hoe helpt dit apparaat bij autisme?

Een bijzonder apparaat, of instrument eigenlijk, biedt therapie aan mensen met dementie, autisme en verstandelijke beperkingen. Hij kost 5000 euro. Wat is het geheim?

4) De favoriete plek van Hannelore

Hannelore (bijna 14) is de jongste mitproater in Noord Vandaag tot nu toe. Ze vindt dat het allemaal wat jonger mag, bij ons op de buis. Net als met andere tafelgasten, gaan we met haar naar haar favoriete plek in de provincie. Je hebt er geen WiFi, maar dat is geen probleem.

5) De emotie is nog te hoog

De brand die het centrum van Musselkanaal trof afgelopen donderdag- op vrijdagnacht, maakt diepe impact in het dorp - en heeft grote impact op diens centrum.

Na een roerige nacht met een evacuatie van 100 bewoners, en het bekomen van de schrik vrijdagavond, is ook een halve week later de emotie nog altijd hoog in Musselkanaal.

