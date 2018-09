Vlechter verliest rechtszaak over welzijnswerk in Westerkwartier

Welzijnstichting Vlechter heeft het kort geding dat het had aangespannen tegen de gemeente Westerkwartier verloren.

Vlechter vond dat de gemeente procedurefouten heeft gemaakt in de aanbesteding voor de basisondersteuning en stapte daarom naar de rechter.

Basisondersteuning bestaat uit verschillende vormen van welzijnswerk, zoals maatschappelijk werk, ondersteuning van de mantelzorg, buurtwerk en coördinatie van het vrijwilligerswerk.

Afgevallen

Bij de aanbesteding eindigde Vlechter op een gedeelde derde plaats en viel daardoor af. Westerkwartier (de fusiegemeente van Leek, Marum, Grootegast en Zuidhorn) gunde de basisondersteuning aan Tinten Welzijnsgroep in Gieten.

'Te veel op de details'

Vlechter (bestaande uit onder meer SPINN en Dienstencentrum De Schutse in Leek) tekende protest aan omdat het vond dat de gemeente haar aanbieding te veel op details had beoordeeld. Volgens Vlechter had de gemeente in eerste instantie alleen gevraagd om een contourenschets van de werkzaamheden. De rechter ging niet mee in die bezwaren en stelde dat Westerkwartier de procedure juist heeft uitgevoerd.

