Benzinepomp in Stadskanaal overvallen

Een benzinepomp aan de Atlantislaan in Stadskanaal is dinsdagmiddag overvallen.

De overval vond plaats rond drie uur. De dader is voortvluchtig.

Signalement

Volgens de politie gaat het om een licht getinte man van rond de 25 jaar, met een petje op. Hij is rond de 1 meter 70 en droeg een lichte zonnebril met gouden rand. De man had een grijs jasje aan. Ook droeg hij een zwarte rugtas. Hij is er op een rode mountainbike vandoor gegaan.