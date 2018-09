Een benzinepomp aan de Atlantislaan in Stadskanaal is dinsdagmiddag overvallen.

De overval vond plaats rond drie uur. De vermoedelijke overvaller is aangehouden. Hij had het mes waarmee hij de overval pleegde nog bij zich. Er is niks buit gemaakt.

Burgernet

Hij kon worden aangehouden op basis van een oproep via Burgernet.