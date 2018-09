Toneelgezelschap Iovivat brengt geschiedenis De Ploeg tot leven

Een theatervoorstelling waar bij het publiek door het geliefde landschap van de Ploegschilders trekt, dat is 'De Ploeg, een ontdekkingstocht naar het bekende'. Het stuk van toneelgezelschap Iovivat uit Garnwerd gaat donderdag in première.

Een tripje naar de wierde van Oostum maakt meteen duidelijk waarom de Ploegschilders een eeuw geleden graag in deze omgeving aan de slag gingen. Dat constateert ook regisseur Ben Smit: 'Dit is zo'n schitterende omgeving.'

Tochtje over het Reitdiep

De theatermaker hoopt dezelfde gevoelens bij het publiek los te maken. Vanaf donderdag is de voorstelling tien keer te beleven. Het publiek wordt na aankomst in Oostum per huifkar naar het Reitdiep gereden, waarna een tochtje over het diep volgt.

[]IMAGE:https://cms.rtvnoord.nl/content/pdf/oostum2.jpg]

Verhalen van mensen die hier wonen

'De voorstelling is echt een ontdekkingstocht,' vertelt regie-assistent Hester le Grand. 'Onderweg komen we allerlei scènes tegen en we hebben ook gebruik gemaakt van de verhalen van mensen die hier hun hele leven hebben gewoond en die dus veel kunnen vertellen over de tijd dat De Ploeg hier schilderde.'

Het verhaal van Jan Wiegers

Het laatste deel van De Ploeg, een ontdekkingstocht naar het bekende vindt plaats in het kerkje van Oostum. Dat is ook de vaste repetiteplek van het Garnwerder gezelschap Iovivat. Onder meer het verhaal van Ploegschilder Jan Wiegers wordt hier verteltd.

Over een andere boeg

'Wiegers was een prominent lid,' vertelt de regisseur. 'Hij werd ziek, moest kuren in Davos en ontmoet de Duitse expressionist Kirchner. Toen hij terugkwam naar Groningen wist hij de andere Ploegleden zo ver te krijgen om het over een andere boeg te gooien. Ze gingen andere kleuren gebruiken, andere materialen. Dat is het moment waarop De Ploeg de schilderijen begon te maken zoals we die nu nog kennen.'

De Ploeg, een ontdekkingstocht naar het bekende

Donderdag gaat De Ploeg, een ontdekkingstocht naar het bekende in première. Daarna wordt het stuk nog negen keer opgevoerd. Informatie daarover is te vinden op www.iovivat.info.