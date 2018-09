Tankstation-bewaker tegen gemaskerde grappenmakers: 'Of aangifte, of meedoen in video'

Het zat Klaas Timmenga uit Veendam niet lekker: jongeren die voor de grap met enge maskers bij een tankstation in Winschoten aan kwamen rijden, hoefden van de politie alleen excuses aan te bieden.

'Ik had het idee dat ze het niet serieus namen', vertelt de bewaker van het pompstation. 'Dat ze er later met al hun vrienden weer om zouden lachen.'

En dus kwam hij zelf in actie. Met als resultaat een voorlichtingsvideo.

Wat is er bij het tankstation gebeurd?

Op zaterdag 15 september staat Klaas als beveiliger in het tankstation Parkzicht in Winschoten. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een auto aan komt rijden en een jongen met een eng masker uitstapt.

Timmenga besluit naar de jonges toe te rennen en ze rijden snel weg. De politie kan een paar uur later de auto en de daders achterhalen. Ze komen daarna excuses brengen op het tankstation.

Oproep op Facebook

De beveiliger vond het excuus dus niet oprecht overkomen. Hij plaatst daarom een oproep op Facebook: beseffen de jongens wel wat ze hiermee aan kunnen richten?

De jongens melden zich bij Timmenga. Hij biedt ze een deal aan: als ze meewerken aan een voorlichtingsvideo, dan doet hij een goed woordje voor ze bij Shell die er juridisch werk van wil maken.

Dat wordt bevestigd door Theo Geertsma van die het Shell-tankstation beheert: 'Als de jongens mee zouden werken, dan lieten wij de aangifte vallen.'

Zo gezegd zo gedaan

De beveiliger gaat dus aan de slag en maakt samen met een vriend in een paar dagen de voorlichtingsvideo.

Alles komt aan bod en hij kan ook gebruik maken van de beelden van de beveiligingscamera. Alleen het personeelslid achter de balie wil liever niet meewerken.

We dachten even een grapje, ouwehoeren bij de Shell langs Anonieme 'grappenmaker'

De jongens doen in de video anoniem hun woord en leggen uit wat er is gebeurd: 'We dachten even een grapje, ouwehoeren bij de Shell langs', zeggen ze. 'We wilden alleen even loeren en toen weer weg.'

'Met lege handen'

Vestigingsmanager Geerstma legt in de video uit teleurgesteld te zijn: 'Gezien hun leeftijd snap ik dat ze het als een grap hebben bedoeld, maar zo kunnen wij het nog steeds niet zien.'

Ook zegt hij teleurgesteld te zijn in het excuus dat de jongens van de politie moeten maken: 'Je hebt wel een beetje het gevoel dat je met lege handen staat. Die jongens hebben iets gedaan met heel veel impact, maar ze komen er zo mee weg.'

De video van Timmenga kan hij waarderen: 'Er is nu ook duidelijkheid over wat er echt gebeurd is. En de jongens hebben nu ook het besef dat dit echt niet kan.'

De volledige video is hier te zien:



Doel bereikt

Nu de video er is, is de aangifte van Shell ook verdwenen. Klaas vindt het alleen veel belangrijker dat er nu over gesproken wordt.

'Ik hoor ook bij mijn zoon op school dat ze de video bekijken en dat er over praten. Dan is mijn doel bereikt. Iedereen moet weten dat dit gewoon niet kan.'