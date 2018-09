Deel dit artikel:













Appen op de fiets wordt verboden Een fietser die onderweg op haar smartphone zit (Foto: RTV Noord)

Appen op de fiets wordt in de loop van volgend jaar verboden. Vanaf 1 juli mag je niet meer op de smartphone zitten op de fiets en op of in andere voertuigen.

Het kabinet heeft een wetsvoorstel daartoe naar de Tweede Kamer gestuurd. In het wetsvoorstel van ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) staat dat het verboden wordt 'om tijdens het besturen van alle voertuigen (dus inclusief de fiets) een mobiel elektronisch apparaat vast te houden.' Ook voor voertuigen in de toekomst Voor die bewoording is gekozen om het voorstel toekomstbestendig te maken, zodat bijvoorbeeld ook elektrische scooters, steps en andere voertuigen enerzijds, maar ook smartwatches anderzijds eronder kunnen vallen. Ook maakt het de handhaving makkelijker. Groningers tegen appen op de fiets Groningers lijken uitgesproken over appen op de fiets. Met onze dagstelling 'Appen op de fiets moet kunnen' was 94 procent van de stemmers het oneens in december 2016. Ruim 4500 mensen stemden toen op het Lopend Vuur. 'Papieren tijger' Het is niet de eerste keer dat een minister zich uitspreekt tegen appen op de fiets. In mei 2016 kondigde toenmalig verkeersminister Melanie Schultz aan onderzoek te doen naar het verbod. We maakten toen onderstaande reportage, waarin verkeerspsycholoog Cees Wildervanck een verbod een 'papieren tijger' noemt. Lees ook: - 'We zien nog te veel fietsers met de telefoon in hun hand'

