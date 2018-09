De CRDL laat mensen met dementie communiceren

'Dit is een doorbaak in de zorg', zegt muziektherapeut Geert Wichers enthousiast over de CRDL (cradle).

'Ik werk nu twee maanden met dit interactieve instrument en ik geniet oprecht van hoe mijn cliënten hier op reageren', vervolgt de muziektherapeut bij Visio in Haren en in Vries.

Wat is een CRDL?

De CRDL vertaalt aanraking in geluid en maakt zo nieuw contact mogelijk met mensen die moeite hebben met communicatie en sociale interactie, zoals bij dementie, autisme of een verstandelijke beperking.

Contact door aanraking

Hoe communiceer je met iemand die dement is? Die er wel is, en toch ook weer niet. Er zijn in Nederland 270.000 mensen met dementie. Volgens de makers van de CRDL zullen dit er in 2040 een half miljoen zijn.

Om ervoor te zorgen dat deze mensen het contact met de buitenwereld niet helemaal verliezen, is dit apparaat bedacht.

Geluid van de zee

Het interactieve muziekinstrument maakt verschillende geluiden als patiënten en verzorgers of naasten elkaar en het ding aanraken. Zo geeft het soms het geluid van de zee of van vogels of muziekinstrumenten.

Mensen met dementie worden door deze geluiden en aanrakingen geprikkeld en kunnen daardoor weer even contact leggen met hun verzorgers of naasten.

Alert en daardoor in contact

Tygo uit Delfzijl is negen jaar en heeft een aangeboren hersenafwijking. Hij kan wel zien, maar begrijpt en verwerkt die beelden niet altijd. Soms herkent hij zijn ouders, soms ook niet.

'Door middel van de CRDL krijg ik contact met Tygo', legt muziektherapeut Geert Wichers uit. 'Het is zo mooi om te zien hoe Tygo op het apparaat reageert. Hij wordt alert en bewust van zijn omgeving, waardoor contact mogelijk is. Ik heb de CRDL nog maar twee maanden, maar ik kan er in mijn werk niet meer zonder. En Tygo ook niet', zegt Wichers.