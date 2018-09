Deel dit artikel:













Oldambtmeer decor van toneelstuk over ontstaan Blauwestad Het Oldambtmeer werd speciaal aangelegd voor Blauwestad (Foto: Provincie Groningen)

Rise of the Blue City. Zo heet in goed Gronings de theatervoorstelling over het ontstaan van Blauwestad, die vanaf volgend najaar op en rond het Oldambtmeer wordt opgevoerd.

De voorstelling gaat volgens de bedenkers over 'de impact van de maakbare samenleving' en verwijst daarmee naar het ontstaan van Blauwestad. Bekende werken als inspiratiebron 'Het stuk vertelt het verhaal van een utopische wereld met moderne ambities, op de fundamenten van een oeroud landschap. Het is een eigentijdse en muzikale variant van het klassieke stuk Rise and fall of the City of Mahogonny van Bertold Brecht en Kurt Weil.' 'Ook bekende werken over het gebied zijn een inspiratiebron, zoals De Graanrepubliek van Frank Westerman en Schaduwkust van Ineke Noordhoff', meldt het persbericht. Jongeren betrokken Theatergezelschap PeerGrouP verzorgt de voorstelling samen met jongeren van verschillende middelbare scholen in Oost-Groningen. Ook jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt worden bij het project betrokken, laat de organisatie weten. 'In verschillende werkgroepen kunnen ze onder begeleiding van professionals aan de slag met bijvoorbeeld musiceren, acteren, grime of catering en zo op hun eigen manier bijdragen aan de productie.' De provincie Groningen steunt de voorstelling met een subsidie van een halve ton. Lees ook: - Bedrijvigheid moet zorgen voor meer reuring in Blauwestad