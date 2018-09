Deel dit artikel:













Kunnen we straks barbecueën op kolen van Gronings gras? (Foto: Jannes Wiersema)

Een karbonaadje of een braadworst bakken op kolen van bermgras. Als het aan het Groningse bedrijf Graskool ligt, dan is dat in de toekomst mogelijk. Het bedrijf gaat van bermgras kolen maken voor de barbecue.

Het gaat vooralsnog om een proefproject van het bedrijf. Maar als de proef slaagt, kan er in een fabriek 200 ton graskool per jaar worden geproduceerd.

Minder uitstoot Bermgras is een van de soorten biomassa die in Nederland voldoende aanwezig is. Om bermgras te verwerken tot houtskool moet het worden gedroogd en verkleind en geperst worden tot briketten. De productie van graskool zorgt voor een lagere CO2-uitstoot ten opzichte van geïmporteerd houtskool. Een markt voor graskool is er zeker: in Nederland wordt jaarlijks ongeveer 50.000 ton houtskool voor de barbecue gebruikt, wat vooral geïmporteerd wordt uit Oost-Europa.