Windmolenbouwers geven geld: bezwaarmakers trekken zich terug

Bij de Raad van State dient donderdag een procedure tegen de bouw van twee windparken bij Delfzijl. De zitting zou twee dagen duren, maar dat is teruggebracht naar één nadat meerdere bezwaarmakers zich terugtrokken.

Ze hebben deze maand een financiële schikking getroffen met de windmolenbouwers, zo bevestigt de Koepel Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding namens de bouwers aan RTV Noord.

Het gaat om de windparken Geefsweer (18 turbines) en de uitbreiding van Delfzijl Zuid (16 turbines). De molens krijgen een maximale tiphoogte van ruim tweehonderd meter.

'Hoefde niet terug te trekken'

Eén van de bezwaarmakers die zich terugtrok, is een postduivenmelker die bang is dat zijn vogels tegen de wieken zullen vliegen. Volgens secretaris Rob Dommerholt van de Koepel heeft de duivenmelker zijn beroep afgelopen maandag ingetrokken, nadat ze eruit waren over een schikking.

'Het gaat om een compensatie voor de mogelijke schade die hij bedrijfsmatig ondervindt van de windparken. Met deze schikking kan hij geen planschadeclaim meer indienen. Hij hoefde zijn bezwaar echter niet in te trekken, dat mogen wij niet vragen', benadrukt Dommerholt.

Bak geld en hou je mond

Onder meer de stichting Oldambt Windmolenvrij procedeert donderdag nog wel bij de Raad van State, namens zeventien omwonenden. Woordvoerder Anthon Meijssen uit Nieuwolda is op z'n zachtst gezegd niet blij dat enkele andere bezwaarmakers zich terug hebben getrokken:

'Wat die windmolenbouwers eigenlijk willen: je krijgt een bak met geld en hou verder je mond. Meerdere mensen hebben dat geaccepteerd. Dus kennelijk zijn bezwaren niet veel meer waard, als er geld op tafel komt.'

Het Burgerinitiatief Zuidelijke Dorpen Delfzijl, dat al enkele jaren aandacht vraagt voor negatieve effecten van de nieuwe windmolens, noemt de gang van zaken 'een vorm van omkoping.' Woordvoerder Albert Brons uit Wagenborgen: 'Geld opent vele deuren, hiermee blijkt wel dat alles te koop is.'

Gebiedsfonds

De bezwaarmakers die zich nu hebben teruggetrokken, zijn overigens niet de enigen die gecompenseerd worden door de bouwers. Eerder heeft projectontwikkelaar Ventolines al met de gemeente Delfzijl afgesproken dat er jaarlijks 55.000 euro in een gebiedsfonds komt.

Daarnaast krijgen achttien omwonenden - die binnen een straal van 1.100 meter wonen en niet participeren in het project - een vergoeding van tweeduizend euro per jaar, vijftien jaar lang.

Sabotage

Ook hebben de bouwers zogenoemde molenaarsovereenkomsten afgesloten met boeren en omwonenden om de windparken in de gaten te houden.

Dommerholt: 'Helaas hebben we steeds vaker te maken met sabotage door mensen die tegen windmolens zijn. Daarom vragen we omwonenden een oogje in het zeil te houden.' Hoeveel die vergoeding is, blijft geheim.

Halve meter aan papier

Al met al verwacht Meijssen dat het donderdag een lange dag wordt: 'De afgelopen weken kreeg ik veel stukken van de Raad van State. Het papierwerk is bijna een halve meter hoog, en dat is geen grap.'

De stichting Oldambt Windmolenvrij, die overigens financiële steun krijgt van de gemeente Oldambt, hoopt dat de bouw vertraging zal oplopen. 'Ik ga er niet vanuit dat de Raad van State de plannen afschiet. Het enige dat we kunnen doen, is vertragen. Hopelijk komen de bouwers dan op andere gedachten', zegt Meijssen.

Als de Raad van State de bezwaren ongegrond verklaart en groen licht geeft, hopen de ontwikkelaars de windmolens vanaf volgend jaar te kunnen bouwen.

Lees ook:

- Jan Mulder: 'Mijn Gronings hart bloedt'

- Hakenkruizen en bedreigingen: zo ver gaat het verzet tegen windmolens

- Inloopavond over windmolens afgelast na dreigbrief

- Zuidelijke dorpen Delfzijl 'gekwetst' door gemeente