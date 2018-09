Senegalese stiefzoons aangekomen in Senegal: 'Maar hoe vrij zijn ze?' (update)

Na meer dan twee maanden is er een eind aan de lijdensweg van Pape Matar en Ibralo gekomen. De twee Senegalese stiefzoons van Mieke Harms uit Bedum zijn geland in Senegal.

'Rond half zeven dinsdagavond heb ik contact met ze gehad. Ze zijn heel moe. En ze hebben een dubbel gevoel. Zowel boos als blij. Ze zijn in elk geval uit detentie. Maar echt vrij zijn ze niet. Ze zijn uitgezet, onder begeleiding van zes man marchaussee.'

Bedum en Zweden

De twee broers zaten al meer dan twee maanden vast in een Zweeds detentiecentrum, omdat hun visum ongeldig was verklaard. Ze waren in Zweden vanwege een vakantie in Europa, waarbij ze hun vader Cheikh Ibra en Mieke Harms uit Bedum bezochten.

Daarna maakten ze een uitstapje naar een neef in Zweden, om vervolgens de vakantie weer af te sluiten in Bedum. Maar Zweden zijn ze nooit uitgekomen, omdat hun visum on onduidelijke redenen werd ingetrokken. Een detentiecentrum was het gevolg.

Dubbel gevoel

Hoe vrij zijn ze dan? stiefmoeder Mieke Harms

Het levert Harms een dubbel gevoel op. 'In principe zijn ze vrij, maar ze mogen ons niet meer opzoeken. Dus hoe vrij zijn ze dan?', vraagt Harms zich af.

'Kijk, het is mooi dat ze straks gewoon weer vrij zijn, niet in een detentiecentrum en niet met hand- en enkelboeien om. Maar ze kunnen hun vader en mij niet zien vanwege de visumproblemen. En ze hebben natuurlijk wel wat meegemaakt, maar denk maar niet dat er daar een aantal psychologen ze staat op te wachten, hoor.'

Positief

Ze heeft ook geen idee hoe lang ze niet meer naar Europa mogen reizen: 'De één zegt vijf jaar, de ander zegt tien jaar. Ik vestig mijn hoop nog een klein beetje op de zaak die nog loopt tegen het visum annuleren. Ik weet niet of dat iets uithaalt.'

Nog meer dan eerst hebben we zin om ze te zien stiefmoeder Mieke Harms

Toch kan Harms positief blijven en kijkt ze uit naar het eind van dit jaar: 'We gaan ze in december zien want dan gaan Cheikh en ik zelf daar heen. Wij hoeven natuurlijk niet aan dat visum te voldoen. Nog meer dan eerst hebben we zin om ze te zien', lacht ze.

