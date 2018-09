Brandweer redt veulentje uit water

Aan de Hoogeweg bij Groningen is dinsdag een veulentje in het water beland. De brandweer moest er aan te pas komen om het beestje weer op het droge te krijgen.

De ingeschakelde duikers hoefden niet meer in actie te komen. Net toen ze arriveerden was het paard op het droge. Volgens ooggetuigen was 'moederpaard' behoorlijk in de stress tijdens de reddingsactie.

Het is niet bekend hoe het veulentje in het water is beland en hoe lang het daarin heeft gezeten.

Reddingsactie geslaagd! (Foto: De Vries Media)