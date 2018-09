Sportpartij strikt Lois Abbingh en maakt lijsttrekker bekend

De nieuwe Groningse Sportpartij, die in november meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen, heeft handbalster Lois Abbingh gestrikt als lijstduwer.

De partij heeft haar 'opstelling' bekendgemaakt. Abbingh staat daar als meest 'opvallende' naam op. Lijsttrekker wordt Martijn van der Veen, een 45-jarige Groningse advocaat.

Pinas, Vennema en Van Calkar

Nummers twee en drie op de lijst zijn voormalig Donar-coach Glenn Pinas en Adri Broeke. Voor de rest staan er (oud-)sporters op als Richard Vennema, Karin Kienhuis, Erik Bouwman, Anjo Mekel en Edwin van Calkar.

Gratis zwemdiploma's

Naast de kandidatenlijst is ook het 'speelplan' gepresenteerd. Een kleine greep uit de speerpunten van de partij: meer sport en beweging voor schoolgaande jeugd door bijvoorbeeld zwemdiploma's gratis te maken. Ook wil de partij het begrip sport meer integreren bij maatschappelijke vraagstukken.

Sportdebat

De Sportpartij zal donderdagavond voor het eerst in het openbaar debatteren over de onderwerpen tijdens het Gronings Sportdebat in Kinepolis in Groningen. Lijsttrekker Van der Veen zal daar tegen onder andere kandidaat-raadsleden van D66, VVD en Student en Stad 'strijden'.

Van der Veen in maart 2018 in Noord Vandaag



