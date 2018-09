Deel dit artikel:













Donar laat het afweten tegen Fribourg; 72-67 verlies Gipson (Donar) probeert Roberson van Fribourg van zich af te houden (Foto: JKBeeld)

Donar heeft dinsdagavond de thuiswedstrijd in de tweede voorronde van de Champions League met 72-67 verloren van Fribourg. De Groningers misten de energie en overtuiging om te winnen. De return in Zwitserland in vrijdagavond.

De ploeg van coach Erik Braal liep grote delen van de wedstrijd achter de feiten aan en kreeg nooit controle. De gasten speelden zuinig en hadden in Babacar Touré en Dusan Mladjan twee uitblinkende spelers, die scorend op dreef waren. Na vier minuten stond het al 8-16. Mladjan verdedigde amper, maar had een scherp schot. Stroperig Dat was bij Donar niet echt het geval. Veel spelers misten open schoten en het oogde stroperig aan de kant van de thuisploeg. De aanvallen liepen vaak net niet en teveel spelers hadden de vorm niet. Grant Sitton ontbrak wegens ziekte. Positieve uitzondering was Rienk Mast. Het 17-jarige talent kreeg de nodige speelminuten en scoorde zes punten. Achterstand van tien Halverwege stond Donar een punt achter; 33-32. Het verschil in het derde kwart liep op naar een achterstand van tien punten en toen dreigde het even helemaal verkeerd te gaan. Via twee maal Thomas Koenis en een driepunter van Arvin Slagter, topscorer met vijftien punten, kon een grotere achterstand voorkomen worden. Geen ommekeer Aan het begin van het vierde kwart leek een ommekeer in de maak toen Donar terugkwam van een 59-54 achterstand tot 61-61 gelijk met nog zes minuten te gaan. Vervolgens scoorden de gasten zeven punten op rij en was het heilige vuur, dat in die fase een beetje ontstond, snel weer gedoofd. Nederlaag een feit Sean Cunningham tekende voor de laatste score, maar daarmee kon de nederlaag niet voorkomen worden. Donar moet vrijdag met minimaal zes punten verschil winnen om door te gaan naar de derde en laatste voorronde van de Champions League.