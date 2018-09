Deel dit artikel:













Groningers doen mee aan langste roeiwedstrijd ter wereld Ernst Arbouw (tweede van links) en Mariken Stegmann (geheel rechts) (Foto: KGR De Hunze)

De Groningse roeiers Mariken Stegmann en Ernst Arbouw van de Groningse roeivereniging De Hunze starten zaterdag in de zogeheten Tour du Lac Léman à l'Aviron. Met 160 kilometer in het Meer van Genève is het de langste roeiwedstrijd ter wereld.

Stegmann en Arbouw vormen een team met roeiers uit Rotterdam, Delft en Den Haag. De wedstrijd in Genève start zaterdag om 8:00 uur. De finish is naar verwachting rond middernacht. De Groningse roeiers weten van een beetje doorvaren, ze streden afgelopen seizoen mee in de Ringvaart Regatta, een 100 kilometer lange wedstrijd rond de Haarlemmermeer. De Hunze zelf organiseert ieder jaar de zogeheten Waterwolf, een wedstrijd van 52 kilometer vanuit Groningen door het Westerkwartier.