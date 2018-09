Pekela nam gokje van twee ton met aankoop Action-pand

De gemeente Pekela heeft het huidige pand van de Action gekocht, zonder honderd procent zeker te weten dat zij het kan betalen. De hoop daarvoor is gevestigd op een bijdrage van 180.000 euro van de provincie.

Onzekerheid over subsidie

De gemeente Pekela wil winkelketen Action terughalen naar het centrum. Om dat te realiseren, heeft Pekela voorgesteld om de Action uit het huidige huurpand, vlak buiten het centrum, te kopen. De totale kosten; een slordige 600.000 euro. Daarvan ligt nu 420.000 euro op tafel. Voor de overige 180.000 euro wordt vragend naar de provincie gekeken.

Daar zet onder andere de lokale PvdA vraagtekens bij. 'Wij hebben wel eens verwachtingen gehad, maar dan bleken de kaarten een week later opeens anders te liggen. Hoe zeker zijn wij van die bijdrage?' Ook de SP vroeg zich hardop af hoe zeker het is dat de subsidie wordt toegekend.



Eerst kopen, dan vragen

SP-wethouder Hennie Hemmes erkent dat de gemeente het pand heeft gekocht, zonder dat de dekking volledig rond was. Toch maakt hij zich geen zorgen: 'Soortgelijke subsidieaanvragen in andere gemeenten zijn allemaal toegewezen, dus ik ga er vanuit dat dat ook bij ons gebeurt. Daarbij is het simpelweg zo dat het pand al gekocht is, daar komen wij niet meer van af. En anders moet u misschien een burgemeester en wethouder afzetten', eindigt hij gekscherend.

Zo ver liet de raad het dinsdagavond niet komen. Het legt zich neer bij het voorstel om voor 1 oktober dit jaar een subsidieaanvraag in te dienen. Mocht de subsidie toch niet toegekend worden, dan moet politiek Pekela zich afvragen hoe zij de 180.000 euro dan bij elkaar krijgt.



Action terug

Enkele jaren geleden besloot de Action om winkelcentrum De Helling te verlaten, om zich iets meer dan vijfhonderd meter verderop te vestigen. De gemeente Pekela en het winkelcentrum spraken in maart dit jaar de wens uit om de winkelketen terug te halen naar het centrum. De gemeente wil het centrum hiermee aantrekkelijker maken, de Helling is op deze manier in een klap van nagenoeg alle lege ruimte verlost.

De partijen hebben daarom voorgesteld om het huidige pand van de Action te kopen. Al met al liggen die kosten op 600.000 euro. Pekela wil 260.000 op tafel leggen, De Helling 60.000. Voor het overgebleven bedrag is de hoop gevestigd op grondverkoop en op de subsidie van de provincie.



Huidige locatie

Pekela wil op de huidige locatie van de Action, aan de Feiko Clockstraat, sociale (huur)woningen bouwen. SP-wethouder Hennie Hemmes: 'De kans dat daar huizen worden geplaatst is vrij reëel.' Pekela wil sociale woningbouw realiseren op de locatie.

