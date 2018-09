Deel dit artikel:













Auto rijdt de sloot in bij Nieuwolda De auto wordt uit het water getakeld (Foto: De Vries Media)

Een automobiliste is woensdagochtend even buiten Nieuwolda een sloot in gereden. De auto kwam gedeeltelijk in het water terecht.

De brandweer heeft de inzittende uit het voertuig gehaald. Het slachtoffer kon zelf niet uit de auto komen. Aanspreekbaar De automobiliste is volgens de brandweerwoordvoerder aanspreekbaar en niet zwaar gewond. Uit voorzorg is de traumahelikopter ingezet, dat is volgens de brandweer in dit soort gevallen de standaardprocedure.