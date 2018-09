Deel dit artikel:













Directeur Aletta Jacobs College: 'Nieuwe maatregel kost ons 4,5 ton per jaar' (Foto: Bies/Flickr)

De nieuwe financieringsmaatregel voor het voortgezet onderwijs treft scholen in onze provincie in de portemonnee. 'Het zou betekenen dat we 3,5 procent mislopen', zegt directeur Ineke de Roo van het Aletta Jacob College in Hoogezand.

'Dat is 4,5 ton per jaar voor een school van onze omvang. Dat is veel geld', rekent De Roo voor. 'Of het tot ontslagen leidt? Ja, dan moet je met minder mensen hetzelfde werk doen.' Dat na dertig jaar hetzelfde systeem gekeken wordt naar vernieuwing, snapt de directeur. 'Maar het probleem is dat bij de huidige voorstellen de effecten negatief lijken te zijn op gebieden waar het toch al ingewikkeld is.' Brandbrief De provinciebesturen van de krimpprovincies Groningen, Drenthe, Friesland, Gelderland, Zeeland en Limburg uiten hun zorgen in een brief aan de Tweede Kamer. Rekenmodel De Roo heeft inmiddels inzage gevraagd in de berekening van de nieuwe financiering. 'Ik hoop dat het goedkomt.' Lees ook: - Zorgen voortgezet onderwijs in krimpregio: 'Het is echt 5 voor 12'