Rondje Groningen: Zo blij als een.. paard!?

1) The Daily Mile

Bewegen is gezond. Zo bewijzen de leerlingen van OB Karrepad in Stad.



2) Australische Groninger helpt

Hij komt uit Australië, woont in Groningen en ontrafelde een moord in Kameroen.



3) Tipje

Scheefwonen krijgt een heel andere lading...



4) De zon komt op

Zonsopkomst bij de Punt van Reide...



5) Baardmannetjes

De Onlanden bracht in beeld hoe deze mooie vogels voedsel bij elkaar zoeken.



6) Woon je in een monument? Opletten!

De provincie heeft namelijk een zak geld staan, maar er zitten wel wat voorwaarden aan..



7) Donkere wolken

Of Luc nog voor de bui thuis was, is onbekend.



8) In een paar dagen kun je veel doen

Dat blijkt wel uit de tweets van Sebas van den Brink. Hij is, met hulp van iedereen op Twitter, bezig met een nieuwe wandelkaart van Stad. Elke vooruitgang wordt met je gedeeld.

Zondag 23 september



Dinsdag 25 september



9) Bezorgde postbode

Een steuntje in de rug voor de voorzitter van Supportersvereniging FC Groningen.



10) Javano out, Jouayria in!

Burgemeester Den Oudsten van Stad heeft er weer een nieuwe rechterhand bij.



11) Deze kan op een tegeltje

12) Hier houden we toch van?

Zelfs als de lucht een beetje 'griezeg' is, is ons stadje toch ook wel een pareltje hè?



13) Eind goed, al goed

De brandweer redde een veulen. De beelden zijn goud waard.



