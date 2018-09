Deel dit artikel:













Bewaker voorkomt inbraak in casino Winschoten In een raam van het casino zit een groot gat (Foto: De Vries Media)

In het casino aan Tramweg in Winschoten is in de nacht van dinsdag op woensdag een poging tot inbraak geweest.

De inbrekers maakten met behulp van een steen een gat in een raam. Ze sloegen op de vlucht toen er een bewaker arriveerde, zegt de manager van het casino. Geen buit Er is dan ook niets buit gemaakt. Een jaar geleden hadden inbrekers het ook voorzien op het casino. Toen kwamen ze wel binnen en werd muntgeld meegenomen uit een aantal gokkasten. Lees ook: - Muntgeld buitgemaakt bij inbraak casino