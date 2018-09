Te Wierik neemt aanvoerdersband over van Padt

Mike te Wierik in duel met AZ-spits Bjørn Johnsen (Foto: Orange Pictures)

Mike te Wierik is de nieuwe aanvoerder van FC Groningen. Trainer Danny Buijs maakte dit woensdagochtend bekend voorafgaand aan de training.

Te Wierik neemt de aanvoerdersband over van doelman Sergio Padt. Padt zat eerder deze week een nacht in de cel na een handgemeen in de trein van Groningen Europapark naar Kropswolde.

Spijt

Padt betuigde spijt en gaf aan dat dit gedrag niet hoort bij een aanvoerder. Daarop leverde hij zijn band in.

Twee keer thuis

FC Groningen bereidt zich voor op het bekerduel met FC Twente. De wedstrijd wordt donderdagavond om 18.30 uur gespeeld in het Hitachi Stadion. Zondag komt FC Utrecht in de eredivisie op bezoek.

Lees ook:

- Sergio Padt levert aanvoerdersband in; FC straft doelman niet