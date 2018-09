OM eist tot vier jaar cel voor uitbuiting in familiebedrijf Delfzijl

Voor uitbuiting, drugshandel en verboden wapenbezit is tegen de 30-jarige Ishan I. uit Delfzijl twee en een half jaar cel geëist.

S. kwam in 2010 als fractievoorzitter van de eenmansfractie Sociaal Delfzijl in de raad. De man verscheen nooit op vergaderingen. Hij kreeg de bijnaam 'spookraadslid'. Hij werd vier jaar later niet herkozen.

Vader en oom

De officier van justitie eiste een straf van vier jaar voor de vader (56) en oom (53) van S. Ook zij zouden zich vanaf 2005 tot 2014 onder meer ook hebben beziggehouden met uitbuiting, drugshandel, verduistering en mishandeling.

De officier tilde er zwaar aan dat de mannen probeerden getuigen te beïnvloeden. Die werden onder druk gezet om eerdere verklaringen te wijzigen of in te trekken. 'Dit is het verhinderen van een eerlijke procesvoering', zei de officier.

Hennepkwekerijen

De oom had een horecabedrijf aan de Markstraat in Delfzijl. De zaak kwam in 2011 in handen van Ishan S. en zijn partner. Ook toen ging de uitbuiting gewoon door, zei de officier. Beide werknemers moesten naar eigen zeggen ook in de hennepkwekerijen van de familie werken.

Geld verduisterd

De 56-jarige vader wordt eveneens verweten dat hij 51.000 euro verduisterde van de Turkse vereniging Ataturk. De man was op dat moment de voorzitter. Hij gebruikte dit geld niet voor de vereniging, maar voor zichzelf, zei de officier.

De mannen hebben volgens het Openbaar Ministerie met deze criminele praktijken een flinke financiële slag gemaakt. Dit geld moet worden terugbetaald, meent de officier. Hiervoor wordt later alsnog een procedure gestart.

Oude zaak

Het betreft een oude zaak uit 2014. De officier: 'Het lag niet aan het Openbaar Ministerie dat het strafproces zo traag voortduurde. Op verzoek van de verdediging werden vele getuigen gehoord'. De officier hield daarom geen rekening met de ouderdom van de zaak.

Maandag komt de verdediging aan het woord. Het is nog niet bekend wanneer uitspraak wordt gedaan.

