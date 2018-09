Cameratoezicht voor kabelbaan na vernielingen

Er komt cameratoezicht bij de kabelbaan in Ter Apel. Twee camera's moeten nieuwe vernielingen voorkomen.

De kabelbaan was nog geen twee maanden in gebruik toen vandalen de baan begin augustus vernielden. De 22,4 meter lange baan gaat over het Ruiten Aa-kanaal en verbindt de verschillende wandelpaden.

Voorkomen

Wethouder Bart Huizing (PvdA) wil met het cameratoezicht nieuwe vernielingen voorkomen. 'En als dat niet lukt kunnen we met de camera's in ieder geval achterhalen wie de vernielingen heeft aangericht.'

Hufterproof

De kabelbaan is volgens Huizing nog altijd 'hufterproof'. Dat er in juni, toen de baan geopend werd, niet meteen camera's zijn geplaatst noemt hij een keuze die toen gemaakt is. 'We hadden niet verwacht de de kabelbaan met zo veel geweld zou worden vernield.'

Uit zicht geplaatst

Toch komt de vraag op of camera's wel afdoende zullen zijn. Als je een kabelbaan met zo veel geweld vernielt, lijken twee camera's immers ook weinig kans te hebben. Huizing: 'We gaan die camera's zo plaatsen dat die uit het zicht en uit het bereik zijn.'

Wanneer gaat de kabelbaan weer open?

Met de camera's is de zaak overigens nog niet afgedaan: Huizing wil kijken of de deurtjes minder makkelijk vernield kunnen worden. De wethouder weet niet precies wanneer de kabelbaan weer opengaat, maar 'kan zich voorstellen' dat het voor het volgende wandelseizoen in het voorjaar het geval is.

