Lopend Vuur: De blote borst moet terug

Een feministe op Go Topless Day in Amerika (Foto: Eugene Garcia/EPA)

Commotie over het verdwijnen van een schilderij met een ontblote vrouwenborst uit de ontvangsthal van de rechtbank in Almelo.

Inmiddels zijn er kamervragen gesteld door D66 en Forum voor Democratie. Kamerlid Theo Hiddema zegt in De Telegraaf: 'Het optreden van de rechtbank komt kennelijk voort uit verregaand puritanisme en getuigt van redeloze huiver voor afkeuring uit de kring van snel gekwetste fatsoensapostelen.'

Het verwijderde schilderij. Foto: Rechtbank Overijssel



Het kunstwerk hing al 26 jaar in de rechtbank en werd na een paar recente klachten weggehaald.

Borstvoeding

In ons land lijken we de laatste jaren preutser te worden. Topless zonnen op het strand gebeurt bijna niet meer en steeds meer vrouwen worden er op aangesproken als ze in het openbaar borstvoeding geven.

De komst van mobieltjes en sociale media, en daarmee de angst voor het online publiceren van foto's die je liever privé houdt, lijkt ook een rol in te spelen.

