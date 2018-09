Bedum trekt halve ton uit voor plannen MFA

De gemeente Bedum wil een groep initiatiefnemers voor een Multifunctionele Accommodatie (MFA) op het plaatselijke sportcomplex 50.000 euro subsidie geven. De betrokken ondernemers en leden van SV Bedum kunnen met dat geld de plannen voor de accommodatie verder uitwerken.

In het MFA moeten onder meer de kantine en kleedkamers van SV Bedum komen. Verder blijkt uit een haalbaarheidsonderzoek dat er belangstelling is om binnen de MFA kinderopvang, ontmoetings-, sport-, zorg- en dagbestedingsfuncties te combineren.

Meerwaarde

Volgens sportwethouder Jan-Willem van de Kolk wordt in het plan het huidige gebouw vervangen door een moderne accommodatie. Dat biedt meerwaarde.

'Door de gezamenlijke huisvesting ontstaan naar verwachting nieuwe samenwerkingsvormen die bijdragen aan de kwaliteit van wonen en leven. De voorziening krijgt daarmee een brede betekenis voor de inwoners van Bedum.'

Kosten

De plannen voor de MFA kosten rond de zes miljoen euro. De accommodatie moet op het huidige oefenveld van het Bedumer sportcomplex komen. Of de nieuwe MFA er ook echt komt bepaalt de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Het Hogeland. Bedum gaat per 1 januari op in de nieuwe fusiegemeente.