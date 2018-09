Weer nachtelijke werkzaamheden op spoor Groningen-Roodeschool

Treinreizigers moeten zondagavond en -nacht rekening houden met een langere reistijd tussen Groningen en Roodeschool. Tussen 23.20 en 5.00 uur rijden er geen treinen vanwege werkzaamheden aan het spoor.

Vanuit Groningen vallen drie treinen uit, vanuit Roodeschool twee.

Het gaat om geplande werkzaamheden op meerdere plekken op het traject. Vorig weekend lag het treinverkeer er ook al deels uit.

Bussen ingezet

Arriva zet bussen in, die vertrekken en aankomen op busstation in Groningen bij halte A/B. Het meenemen van fietsen is niet mogelijk in de bus, meldt Arriva.

